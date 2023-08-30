NYT: в Нью-Йорке затопило станцию метро из-за прорыва 120-летней трубы

По данным газеты, в результате аварии в метро попало более 6,8 млн литров воды

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Прорыв 120-летней водопроводной трубы под площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке привел к затоплению одной из самых оживленных станций метро в городе. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на местные власти.

По ее данным, полуметровую трубу прорвало в районе станции метро "Седьмая авеню" на Манхэттене в 3 часа утра вторника по местному времени (10:00 мск вторника). В результате аварии в метро попало более 6,8 млн литров воды, уточняет издание. Движение вагонов было временно приостановлено на линиях 1, 2 и 3, которые проходят под прорванной трубой. На данный момент нет официальной информации, восстановлено ли полностью движение на этих линиях. Согласно представителю системы транспорта города Ричарду Дейви, в час пик по ним перемещается около 300 тыс. пассажиров.

По данным телеканала ABC, сотрудники Департамента охраны окружающей среды за час нашли место прорыва трубы и перекрыли поток воды. Однако в опубликованных в социальных сетях роликах видно, как поток воды добрался площади Таймс-сквер через вентиляционные решетки.

Протяженность водопроводных сетей в Нью-Йорке составляет более 10 тыс. км, утверждает телеканал. За последние три года власти потратили $1,9 млрд на модернизацию чугунных водопроводных труб, которые были проведены еще в XIX веке. Срок службы таких труб составляет в среднем 120 лет.