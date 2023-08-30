30 августа, 11:26,
обновлено 30 августа, 11:34
Военная операция на Украине

В Орловской области силы радиоэлектронной борьбы посадили третий за сутки беспилотник

Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, повреждений и пострадавших нет

ТАСС, 30 августа. Третий за сутки беспилотный летательный аппарат обнаружен и обезврежен на территории Орловской области. Повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"Сегодня еще один беспилотный летательный аппарат был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы и упал на территории Корсаковского района Орловской области. Никаких повреждений или пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.

Место происшествия оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия. Как отметил глава региона, ситуация находится под контролем. 

Теги:
РоссияОрловская областьКлычков, Андрей ЕвгеньевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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