В Орловской области силы радиоэлектронной борьбы посадили третий за сутки беспилотник

Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, повреждений и пострадавших нет

ТАСС, 30 августа. Третий за сутки беспилотный летательный аппарат обнаружен и обезврежен на территории Орловской области. Повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"Сегодня еще один беспилотный летательный аппарат был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы и упал на территории Корсаковского района Орловской области. Никаких повреждений или пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.

Место происшествия оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия. Как отметил глава региона, ситуация находится под контролем.