В шести населенных пунктах Приморья восстановили энергоснабжение

Из-за обильных осадков ранее пострадали более 5 тыс. домовладений

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Энергетики полностью или частично восстановили нарушенное из-за подтоплений энергоснабжение в шести населенных пунктах Приморья. Об этом сообщило краевое правительство в своем Telegram-канале.

"Энергетикам удалось частично восстановить электроснабжение в поселках Барабаш и Занадворовка Хасанского округа. В Андреевку вертолетом переброшена бригада энергетиков ДРСК. Всего в течение дня аварийные бригады восстановили свет в Соловей Ключе, Раздольном и Кипарисово Надеждинского района, а также в части Большого Камня", - говорится в сообщении.

Сильные дожди в Приморье продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.