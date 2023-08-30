Шесть человек погибли в пожаре в жилом доме на востоке Китая

Троих обнаружили внутри строения, трое скончались по пути в больницу

ПЕКИН, 30 августа. /ТАСС/. В результате пожара в жилом доме в городе Тайчжоу в провинции Чжэцзян на востоке Китая умерли шесть человек. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его информации, возгорание произошло в районе Луцяо города Тайчжоу примерно в 03:40 по пекинскому времени (22:40 мск вторника).

Как отмечает агентство, спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили тела троих человек внутри дома. Еще три человека, которых удалось эвакуировать, умерли от полученных травм по пути в больницу. Причины инцидента устанавливаются.