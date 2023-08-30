Депутат Ульяновской городской думы подозревается в посредничестве во взяточничестве

Сумма взяток превысила 1 млн рублей

УЛЬЯНОВСК, 30 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении депутата Ульяновской городской думы и депутата совета депутатов одного из муниципальных образований, которые подозреваются в посредничестве во взяточничестве. Об этом говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата городской думы и депутата совета депутатов одного из муниципальных образований, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере)", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, в период с декабря 2020 года по январь 2023-го подозреваемые систематически получали от предпринимателя для передачи взятки за непроведение проверок надзорным органом. Их общая сумма превысила 1 млн рублей.

Преступная деятельность подозреваемых была пресечена в результате совместных действий сотрудников региональных управлений ФСБ и Следственного комитета России.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. По результатам будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения.

Депутат Госдумы Алексей Куринный 29 августа сообщил в своем телеграм-канале о задержании депутата Ульяновской городской думы Сергея Гулькина. В следственном управлении СК РФ по региону ТАСС во вторник на вопрос о задержании Гулькина сообщили, что "не отрицают этого факта".