30 августа, 11:53

В ДТП в Оренбургской области погибли три человека

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП

ТАСС, 30 августа. Три человека погибли при столкновении автомобиля УАЗ и грузовика "Камаз" в Тюлганском районе Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"В дежурную часть поступила информация о дорожно-транспортном происшествии. Прибывшими на место сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что на 81-м км автомобильной дороги Чебеньки - Троицкое 24-летний водитель автомобиля УАЗ, двигаясь по автодороге, выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен) для обгона грузового автомобиля "Камаз", который совершал поворот налево на проселочную дорогу, и допустил столкновение с ним", - говорится в сообщении ведомства.

В результате аварии водитель, а также 61-летний мужчина и 55-летняя женщина, находившиеся в автомобиле УАЗ, скончались на месте до приезда скорой помощи. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП. 

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