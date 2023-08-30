В Воронежской области обнаружили и подавили БПЛА

Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, пострадавших нет

ВОРОНЕЖ, 30 августа. /ТАСС/. Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и подавили в Воронежской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

Пострадавших нет, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

"Сегодня днем в 22 километрах от Воронежа в западном направлении системами РЭБ обнаружен и подавлен БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет", - написал он.

Гусев добавил, что на месте происшествия работают представители специальных служб.

По данным главы администрации Семилукского района Геннадия Швыркова, БПЛА самолетного сбит в поселке Стрелица, в результате имеются разрушения надворных построек. "Жители не пострадали. Откликнулись местные депутаты, надворные постройки будут восстановлены в ближайшее время", - сообщается в Telegram-канале администрации Семилукского района.