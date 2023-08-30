МЧС сообщило о возбуждении дела по факту крупного лесного пожара в районе Геленджика

Причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю возбудило в отношении местного жителя уголовное дело по факту возникновения крупного низового лесного пожара в районе Геленджика, тушение возгорания продолжается вторые сутки.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратурой Краснодарского края поставлена на контроль ликвидация крупного лесного пожара в Геленджике. Причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем. По данному факту территориальным подразделением МЧС России в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ход и результаты расследования находятся на контроле руководства прокуратуры края.

Группировка сил и средств, направленных на ликвидацию пожара, увеличили до 500 человек и 90 единиц техники. Причиной возгорания назвали нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Тушение осложнено жаркой, сухой погодой и действием пожара в горной местности. Огонь распространяется вверх по склону крутизной более 40 градусов.

По информации ГУ МВД по Краснодарскому краю, предварительно установлено, что 40-летний местный житель, находясь на территории своего домовладения в районе Бобруковой щели Геленджикского района, подготавливая электрокабеля к продаже, оголил провода, ввиду высокой пожароопасности спровоцировал возгорание земляной подстилки. В результате чего огонь распространился на лесной массив. Мужчина задержан.

В настоящее время в Геленджике, по данным оперштаба региона, остается один крупный и несколько небольших очагов возгорания, которые тушат в том числе при помощи авиации.