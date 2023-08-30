В Тюмени суд отправил в колонию экс-главу департамента транспорта по делу о мошенничестве

Игорю Фролову также назначили штраф в размере 600 тыс. рублей

ТЮМЕНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Тюмени приговорил бывшего директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта городской администрации Игоря Фролова к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 600 тыс. рублей, признав его виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"Ленинский районный суд Тюмени признал Игоря и Ольгу Фроловых виновными в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). <…> Суд <...> назначил Игорю Фролову наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 600 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Вместе с экс-главой департамента судили его мать Ольгу Фролову, ей назначили три года колонии общего режима и штраф 200 тыс. рублей. Игорю Фролову также запретили в течение двух лет занимать некоторые государственные должности.

Суд установил, что в 2017 году Игорь Фролов организовал со своей матерью и другими людьми преступную группу, которая совершала хищения средств, выделяемых на содержание улично-дорожной сети в Тюмени. Хищения совершались через специально созданное ООО "Кондор", которое с 2017 по 2020 год принимало участие в текущем содержании улиц города и завышало объемы проведенных работ. В результате группа незаконно получила из бюджета Тюмени более 6,4 млн рублей.

В суде добавили, что смягчающими обстоятельствами по делу стали частичное признание вины подсудимыми, раскаяние в содеянном, явка с повинной, состояние здоровье Ольги Фроловой, ее занятия благотворительностью и другое. "Приговор обжалуется представителями потерпевших и обвинением. Сторонам предоставлен срок на возражения по жалобам", - отмечается в сообщении.