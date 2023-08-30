Полиция уличила похитителей 30 млн рублей из бюджета КБР в афере еще на 153 млн

В отношении подозреваемых возбуждено новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, расследование продолжается

НАЛЬЧИК, 30 августа. /ТАСС/. Полиция выявила дополнительные факты хищения на 153 млн рублей фигурантов дела о хищении 30 млн рублей из бюджета Кабардино-Балкарской Республики (КБР), сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Сотрудники УЭБиПК МВД по КБР в ходе оперативного сопровождения уголовного дела о многомиллионном мошенничестве выявили дополнительные факты хищения фигурантами денежных средств из бюджета республики. При проведении следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что по аналогичной схеме в период с 2010 по 2014 год фигуранты похитили 153 млн рублей, а для совершения противоправных деяний использовали банковские карты 14 родственников и знакомых, не входящих в штат госучреждения", - говорится в сообщении.

В настоящее время установлена причастность подозреваемых к мошенничеству с суммой ущерба свыше 183 млн рублей. В отношении подозреваемых следователями следственного управления МВД по КБР возбуждено новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что начальник финансово-экономического отдела одного из госучреждений и его подчиненный в 2015 году перевели свыше 20 млн рублей со счета организации на банковские карты своих знакомых и родственников, не являющихся работниками предприятия. Сообщники подделали бухгалтерские документы, а их близкие не были осведомлены о том, что где-то получают зарплату, платежные средства, куда перечислялись деньги, находились в пользовании у подозреваемых. Кроме того, в электронных реестрах, направляемых в банк, злоумышленники указали завышенные суммы своей зарплаты, в общей сложности из бюджета республики было похищено более 30 млн рублей.