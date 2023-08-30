Ураган "Идалия" обрушился на побережье Флориды

По оценкам метеорологов, максимальная скорость ветра составляет 201 км/ч

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Ураган "Идалия", сформировавшийся в Атлантическом океане, обрушился на побережье штата Флорида в США. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами.

"Чрезвычайно опасный ураган "Идалия" третьей категории обрушился на побережье района Биг-Бенд во Флориде", - говорится в заявлении центра, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter). По оценкам метеорологов, максимальная скорость ветра составляет 201 км/ч.

Ранее губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в штате в связи с ураганом. По прогнозам телеканала NBC, он нанесет ущерб площади размером более 321 км на западном побережье штата, а в районе Биг-Бенд может подняться штормовая волна высотой от 3,6 до 4,8 м.

"Идалия" уже нарушил электроснабжение несколько районов западной кубинской провинции Пинар-дель-Рио. Из-за порывов ветра и выпадения большого количеств осадков около 60% потребителей не имели доступа к электричеству.