30 августа, 13:21,
обновлено 30 августа, 14:50

Движение поездов по красной линии московского метро ввели в график после сбоя

На центральном участке Сокольнической линии ранее поезда следовали с увеличенными интервалами из-за человека на пути

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Движение поездов на центральном участке Сокольнической линии Московского метрополитена введено в график после сбоя, который произошел из-за падения пассажира на пути. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на Сокольнической линии (1) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в публикации.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что инцидент произошел на станции метро "Кропоткинская". "По предварительной информации, женщина упала на пути по собственной неосторожности. Ее осматривают медики", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на центральном участке красной линии из-за человека на пути поезда следовали с увеличенными интервалами. 

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