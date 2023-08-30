30 августа, 13:24

В Краснодарском крае задержали мужчину, облившего экс-возлюбленную кислотой

Им оказался ранее судимый приезжий из Иркутской области

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Мужчина облил бывшую возлюбленную кислотой на почве ревности в Краснодарском крае, девушка госпитализирована. Подозреваемый задержан, сообщила журналистам пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"В ЦРБ Усть-Лабинского района поступила 21-летняя местная жительница с диагнозом "химический ожог тела". На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции, которые по горячим следам задержали злоумышленника, облившего кислотой потерпевшую", - говорится в сообщении.

Задержанный - ранее неоднократно судимый приезжий из Иркутской области, преступление он совершил на почве ревности, добавили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация