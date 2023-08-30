Суд изменил экс-начальнику колонии в Ивановской области меру пресечения на домашний арест

Он продлится до 25 октября 2023 года включительно

ТАСС, 30 августа. Октябрьский районный суд города Иваново изменил меру пресечения на домашний арест экс-начальнику исправительной колонии № 5 УФСИН России по Ивановской области Роману Саакяну, обвиняемому в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Суд изменил избранную в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест на срок по 25 октября 2023 года включительно", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе суда уточняли ТАСС, что в отношении Саакяна возбудили уголовное дело по преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности), ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений с использованием служебного положения). По версии следствия, обвиняемый в том числе просил собрать денежные средства с осужденных на ремонт его личного кабинета и впоследствии его отремонтировать, пояснили в суде.

31 марта в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ сообщали, что в уголовном деле выявили новый эпизод. Следствие полагает, что эск-начальник колонии распорядился исправить отрицательную характеристику осужденного на положительную, на основании чего подготовили представление о замене неотбытой части наказания на более мягкое. Также он попытался снять ранее наложенные взыскания с осужденного и формально трудоустроить его в колонии.