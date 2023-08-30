В США отменили более 870 авиарейсов из-за урагана "Идалия"

Еще 1 033 рейса задержаны

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Ураган "Идалия", обрушившийся на побережье Флориды, привел к отмене более 870 авиарейсов, следует из данных портала flightaware.com.

Всего в настоящее время в Соединенных Штатах отменены 872 рейса, еще 1 033 рейса задержаны.

Ураган "Идалия" третьей категории обрушился на северную часть штата Флорида в среду утром. По оценкам метеорологов, максимальная скорость ветра составляет 55 м/с. По прогнозам синоптиков, ураган может пройти через территорию штатов Джорджия, Южная Каролина и Северная Каролина. Ожидается, что "Идалия" вновь уйдет в Атлантический океан к пятнице.

Ранее губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в штате в связи с ураганом. По прогнозам телеканала NBC, он нанесет ущерб площади размером более 321 км на западном побережье штата, а районе Биг-Бенд может подняться штормовая волна высотой от 3,6 до 4,8 м. Ураган оставил без электричества более 245 тыс. потребителей, свидетельствуют данные мониторингового ресурса PowerOutage.us.