Украинские войска обстреляли детский сад в Новой Каховке

В результате обстрела возникло возгорание

ГЕНИЧЕСК, 30 августа. /ТАСС/. Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области. В результате обстрела возникло возгорание в детском саду "Золотая рыбка". Об этом сообщили журналистам в оперштабе города.

Представитель оперштаба уточнил, что прилеты украинских снарядов зафиксированы еще по двум адресам. Пожар начался в доме на улице Пионерской, 44, а также по адресу улица Пионерская, 29а.

Врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что никто не пострадал. "Очередной бесчеловечный террористический акт против мирного населения - ведь там могли быть дети. К счастью, никто не пострадал, причинен лишь материальный ущерб", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо уточнил, что украинские военные применили снаряды натовского калибра для ударов по Новой Каховке. "В детсаду все исправим и починим буквально за несколько дней. Новая Каховка продолжает успешно бороться и жить назло врагу", - подчеркнул он.