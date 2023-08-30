Суд отложил рассмотрение дела о покушении на Захарченко и убийстве Моторолы до 19 сентября

Решение приняли в связи с тем, что подсудимых не успели этапировать

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Южный окружной военный суд до 19 сентября отложил рассмотрение дела о покушении на первого главу Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко и убийстве командира ополченцев Арсена Павлова, известного под позывным Моторола, из-за того, что подсудимых не успели этапировать. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"Судебное заседание отложено до 16:00 19 сентября. Процесс отложен в связи с неэтапированием подсудимых", - говорится в сообщении.

Четверо человек, включая основного фигуранта Александра Погорелова, проходят обвиняемыми по уголовному делу о покушении на Александра Захарченко. Погорелову вменяют теракт, повлекший причинение смерти, покушение на жизнь государственного деятеля, шпионаж и еще ряд статей УК РФ. По версии следствия, в августе 2017 года он разместил взрывчатку в мужском туалете ресторана "Пушкин" в Донецке, который посещал Захарченко. Довести теракт до конца фигуранту не удалось, так как взрывчатку обнаружили сотрудники полиции ДНР.

Как ранее ТАСС сообщали в правоохранительных органах, Погорелов также причастен к убийству Моторолы. По заданию СБУ в октябре 2016 года он установил и привел в действие взрывное устройство на крыше лифта в доме, где проживал командир ополченцев.

Александр Захарченко - один из лидеров протестного движения в Донбассе в 2014 году, командовал подразделением ополчения ДНР. В августе 2014 года занял пост председателя Совета министров ДНР, одержал победу на выборах главы республики 2 ноября 2014 года. Был смертельно ранен 31 августа 2018 года в результате взрыва в центре Донецка. Погиб и его телохранитель, ранения получили еще 12 человек.