В Запорожской области при атаке ВСУ на дом детского творчества пострадал один человек

Сотрудникам и посетителям учреждения удалось покинуть его до атаки, сообщила его директор Лариса Стегмащук

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Мирный житель пострадал в результате совершенной накануне атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) дома детского творчества в Каменке-Днепровской Запорожской области. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК России по региону.

"В четырехэтажное здание дома детского творчества, по предварительной информации, прилетел БПЛА со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадал один гражданский человек. Зафиксированы последствия, все вещественные доказательства будут переданы на экспертизу для дальнейшего разбирательства", - сказал представитель СК.

По словам директора дома детского творчества Ларисы Стегмащук, сотрудники и посетители детского учреждения покинули его до атаки. "К моменту взрыва в здании сотрудников не было. Они закончили [работу] раньше. Мы готовились ко дню открытых дверей, к новому учебному году. Тут дети занимались, понимаете, военной техники и военных тут не было", - сказала ТАСС директор дома творчества.

Во вторник в оперативных службах Запорожской области сообщили журналистам, что ВСУ атаковали с помощью БПЛА здание дома детского творчества в Каменке-Днепровской. Было зафиксировано не менее семи взрывов. Один из дронов-камикадзе врезался в соседнее здание и взорвался.