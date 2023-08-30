Верховный суд признал законным возбуждение дела против экс-замглавы Ростовского облсуда

Татьяна Юрова является фигурантом дела о получении семи взяток

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Верховный суд России отклонил иск бывшего заместителя председателя Ростовского областного суда Татьяны Юровой на разрешение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ возбудить против нее уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Иск Юровой отклонен, решение ВККС оставлено в силе", - сказала собеседница агентства.

Ранее был отклонен аналогичный иск экс-председателя суда Елены Золоторевой.

Золотарева и ее бывший заместитель Татьяна Юрова были арестованы в Москве в рамках уголовного дела о получении семи взяток.

В конце мая ВККС РФ рассмотрела представление председателя Следственного комитета о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Золотаревой и выдала положительное решение.

В правоохранительных органах ТАСС ранее сообщали, что дело Золотаревой может быть связано с уголовным преследованием начальника управления судебного департамента Ростовской области Андрея Рощевского. Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению в посредничестве во взятке в особо крупном размере. Он был задержан на территории Ростовской области, в операции по его задержанию принимали участие сотрудники ФСБ. По данным СМИ, у следствия могут возникнуть претензии еще к нескольким судьям региона, которые за вознаграждения изменяли фигурантам уголовных дел меры пресечения на не связанные с содержанием под стражей и выносили мягкие приговоры.