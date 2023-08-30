В Петербурге осудили женщину за фейки о действиях ВС РФ на Украине

Ее приговорили к шести годам колонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Суд приговорил к шести годам колонии общего режима жительницу Санкт-Петербурга, которая в марте 2022 года распространила в соцсети фейки о действиях Вооруженных сил России. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Кировский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Ольги Смирновой, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ)", - говорится в сообщении.

Помимо лишения свободы, суд запретил Смирновой в течение трех лет размещать публикации в интернете.

В начале марта 2022 года женщина умышленно опубликовала заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил России в одном из городских сообществ "ВКонтакте". Как сообщали СМИ, в материалах шла речь о ситуации на Запорожской АЭС и в Мариуполе. Как установило следствие, женщина пошла на преступление по мотивам политической ненависти и вражды, при этом действовала согласованно с другими неизвестными лицами. Под стражей Смирнова находилась с мая 2022 года, вину не признала.