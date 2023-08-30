Суд в Москве приговорил к 12 годам украинца, готовившего взрыв в Брянской области

Признавший вину украинец планировал взрыв на объекте транспортной или промышленной инфраструктуры, сообщили в суде

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Александра Бобровицкого к 12 годам лишения свободы за подготовку теракта при помощи боевой части ракеты для противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корсар". Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, признавший вину фигурант планировал взрыв на объекте транспортной или промышленной инфраструктуры.

"Суд приговорил Бобровицкого к наказанию в виде лишения свободы на срок 12 лет, из которых четыре года он проведет в тюрьме, а восемь лет - в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 550 тыс. рублей. Он был задержан в Брянской области после извлечения из тайника термобарической боевой части ракеты для украинского ПТРК "Корсар". Он полностью признал свою вину, заявив, что верил, что его действия приведут к прекращению спецоперации на Украине", - рассказала собеседница агентства.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

По данным суда, Бобровицкий, являясь противником проведения СВО на Украине, согласился на предложение сотрудников СБУ вступить в организованное ими сообщество для осуществления террористической деятельности на территории РФ. Он должен был осуществить взрыв самодельного взрывного устройства на одном из объектов транспортной либо промышленной инфраструктуры для дестабилизации обстановки в стране и воздействия на руководство России для прекращения СВО. Он обвинялся по ч. 2 ст. 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), ч. 1 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 2 ст. 30 и ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств) УК РФ.