МАК не будет расследовать крушение самолета Пригожина

В комитете также заявили, что не комментируют обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не проводит расследование катастрофы самолета Евгения Пригожина в Тверской области.

"В связи с многочисленными обращениями информируем, что в настоящее время Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не проводит расследование авиационного события, произошедшего с воздушным судном Embraer Legacy 23 августа 2023 года в Тверской области, и не комментирует обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении комитета.

Бизнесджет Embraer, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, разбился в Тверской области вечером 23 августа.

Межгосударственный авиационный комитет учрежден в 1991 году. Среди его задач - расследование авиационных катастроф и инцидентов с воздушными судами. Комитет, в частности, участвовал в расследовании крушения Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа" в Египте в 2015 году. Причиной случившегося стал теракт.