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обновлено 30 августа, 14:39
Крушение самолета Пригожина в Тверской области

МАК не будет расследовать крушение самолета Пригожина

Виталий Шустров/ ТАСС
Место крушения самолета в Тверской области, 24 августа 2023 года
© Виталий Шустров/ ТАСС

В комитете также заявили, что не комментируют обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не проводит расследование катастрофы самолета Евгения Пригожина в Тверской области.

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"В связи с многочисленными обращениями информируем, что в настоящее время Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не проводит расследование авиационного события, произошедшего с воздушным судном Embraer Legacy 23 августа 2023 года в Тверской области, и не комментирует обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении комитета.

Бизнесджет Embraer, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, разбился в Тверской области вечером 23 августа. 

Межгосударственный авиационный комитет учрежден в 1991 году. Среди его задач - расследование авиационных катастроф и инцидентов с воздушными судами. Комитет, в частности, участвовал в расследовании крушения Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа" в Египте в 2015 году. Причиной случившегося стал теракт. 

Теги:
РоссияКрушение самолета Пригожина в Тверской области
© Информационное агентство ТАСС
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