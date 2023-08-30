30 августа, 14:49

В Псковской области заявили о готовности аэропорта возобновить работу

Обстановка возле аэропорта Пскова после атаки БПЛА
© ТАСС/ Ruptly

Глава региона Михаил Ведерников также сообщил о завершении проверки гражданской инфраструктуры аэропорта

ТАСС, 30 августа. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтвердил завершение проверки гражданской инфраструктуры аэропорта и его открытие в штатном режиме с четверга - 31 августа. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

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"Подведены итоги проверки состояния гражданской инфраструктуры аэропорта Пскова. Если коротко: все в порядке! С завтрашнего дня аэропорт возобновляет работу в штатном режиме", - отмечается в сообщении.

Ранее Ведерников сообщал, что в четверг планировалось возобновить работу аэропорта, однако эта дата зависела от результата проверки инфраструктуры аэропорта, а также окончания следственных и иных мероприятий. 

Теги:
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская область
© Информационное агентство ТАСС
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