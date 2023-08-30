В Петербурге управляющую компанию подозревают в хищении 47 млн рублей платежей от жильцов

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве на 47 млн рублей неустановленными лицами из числа учредителей управляющей компании "Пулковская усадьба" в Санкт-Петербурге. Деньги, которые жители 113 многоквартирных домов платили за коммунальные и прочие услуги в течение пяти лет, не перечислялись ресурсоснабжающим и другим организациям, а расхищались. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по городу.

"Следственным отделом по Московскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, лица, создавшие в июне 2018 года ООО "Пулковская усадьба", фальсифицировали протоколы общих собраний собственников помещений, которые предоставили в Госжилинспекцию, и незаконно получили лицензию на управление 113 многоквартирными домами в Московском районе города. С тех пор владельцам квартир соучастники ежемесячно высылали счета-извещения на оплату коммунальных, жилищных и прочих услуг в общей сумме не менее чем на 1 млн рублей - при этом своих услуг управляющая компания по факту не оказывала, а ресурсоснабжающим и другим профильным организациям не перечисляла деньги за их работу.

Последним УК в итоге задолжала более 47 млн рублей - на эту сумму были возбуждены исполнительные производства о взыскании, а в декабре 2021 года судебный пристав запретил фирме досрочное прекращение управления домами.