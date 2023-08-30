В Волгограде коммерсанта осудили за мошенничество при ликвидации свалки

Его приговорили к наказанию в виде четырех лет лишения свободы

ВОЛГОГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Суд в Волгограде приговорил к четырем годам колонии общего режима руководителя ООО "Экотехсервис" за мошенничество при ликвидации свалки, сообщила журналистам пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

"Центральный районный суд г. Волгограда огласил приговор по уголовному делу в отношении фактического руководителя ООО "Экотехсервис". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 т. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). <...> С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил мужчину к наказанию в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке. В рамках предварительного расследования наложен арест на недвижимое имущество юридического лица кадастровой стоимостью 1 млрд 392 млн рублей.

В апреле 2023 года в Волгограде бывший руководитель регионального управления Роспотребнадзора был приговорен к двум годам лишения свободы условно за превышениедолжностныхполномочий. По данным прокуратуры региона, в апреле 2017 года он незаконно выдал ООО "Экотехсервис" экспертное и санитарно-эпидемиологическое заключения, на основании которых компания получила лицензию на деятельность по обращению с отходами I-IV классов опасности. Фирма "Экотехсервис" летом 2017 года заключила госконтракт с областным комитетом природных ресурсов на утилизацию отходов с территории свалки в Кировском районе на территорию пруда-накопителя в Светлоярском районе области, а также проведение рекультивационных мероприятий. Данные работы не были выполнены в полном объеме, проведены с существенными нарушениями условий госконтракта.