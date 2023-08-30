В Геленджике локализовали крупный лесной пожар

В пресс-службе МЧС России сообщили, что он стал одним из самых крупных за последние пять лет

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Пожар, ставший одним из крупнейших в Геленджике за последние пять лет, локализован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар в Геленджикском лесничестве локализован", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе ГБУ Краснодарского края "Краевой лесопожарный центр", возгорание локализовали на примерной площади 100 га.

Лесной пожар в Геленджике ликвидируют вторые сутки, его площадь составляет 118 га. В тушении задействованы два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8. По данным местных властей, угрозы населенным пунктам и инфраструктуре нет. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. По данному факту территориальным подразделением МЧС России в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений).

Как пояснили ранее в ГУ МВД по Краснодарскому краю, предварительно установлено, что 40-летний местный житель, находясь на территории своего домовладения в районе Бобруковой щели в Геленджикском районе, подготавливая электрокабеля к продаже, оголил провода, ввиду высокой пожароопасности спровоцировал возгорание земляной подстилки. В результате чего огонь распространился на лесной массив. Мужчина задержан.