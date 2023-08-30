В Макеевке при обстреле поселка со стороны ВСУ погиб мужчина

Обстрел продолжается, заявил мэр города Владислав Ключаров

ДОНЕЦК, 30 августа. /ТАСС/. Мужчина погиб в результате обстрела украинской армией поселка Землянки в Макеевке ДНР. Об этом сообщил мэр города Владислав Ключаров.

"Обстрелу со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) подвергся поселок Землянки. По предварительным данным, один погибший мужчина. Анкетные данные уточняются. Обстрел продолжается", - написал Ключаров в своем Telegram-канале.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о гибели пожилого мужчины на дороге, ведущей к данному населенному пункту.

Согласно данным, которые приводятся в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Макеевка с начала суток дважды подвергалась обстрелам, огонь велся из артиллерии натовского калибра 155 мм.