30 августа, 15:29
Военная операция на Украине

В Макеевке при обстреле поселка со стороны ВСУ погиб мужчина

Обстрел продолжается, заявил мэр города Владислав Ключаров

ДОНЕЦК, 30 августа. /ТАСС/. Мужчина погиб в результате обстрела украинской армией поселка Землянки в Макеевке ДНР. Об этом сообщил мэр города Владислав Ключаров.

"Обстрелу со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) подвергся поселок Землянки. По предварительным данным, один погибший мужчина. Анкетные данные уточняются. Обстрел продолжается", - написал Ключаров в своем Telegram-канале.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о гибели пожилого мужчины на дороге, ведущей к данному населенному пункту.

Согласно данным, которые приводятся в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Макеевка с начала суток дважды подвергалась обстрелам, огонь велся из артиллерии натовского калибра 155 мм. 

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