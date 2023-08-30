30 августа, 15:27,
обновлено 30 августа, 15:30
Лесные пожары в России

В МЧС заявили об отсутствии очагов активного горения на территории Геленджика

© МЧС России

Замглавы ведомства Анатолий Супруновский также отметил, что на месте работает группировка в составе трех вертолетов Ми-8 и двух самолетов Бе-200

ТАСС, 30 августа. Очагов активного горения леса на территории Геленджика нет. Об этом журналистам сообщил замглавы МЧС России Анатолий Супруновский, который приехал в Геленджик для координации работы по ликвидации масштабного лесного пожара.

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"Сейчас на территории Геленджикского лесничества не выявили очагов активного горения. По просьбе главы МЧС России на месте работает и производит тушение авиационная группа в составе трех вертолетов Ми-8 и двух самолетов Бе-200. Сегодня авиация уже сбросила более 400 тонн воды", - сказал он.

Ранее МЧС сообщал, что возгорание в лесничестве локализовали. К ликвидации привлекли более 500 человек и 90 единиц техники. "Три вертолета Ми-8 и два самолета Бе-200 с водосливными устройствами работают с очагами в труднодоступных местах, куда наземной группировке не добраться", - добавили в пресс-службе.

Тушение ведется вторые сутки. Площадь возгорания составляет 118 га.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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