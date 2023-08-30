В Уфе в СИЗО нашли мертвым военнослужащего, угрожавшего взорвать гранату на трассе

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Башкирии Олег Галин сообщил, что мужчина совершил самоубийство

УФА, 30 августа. /ТАСС/. Военнослужащий, покинувший место несения службы и угрожавший взорвать гранату на трассе в Уфе, покончил с собой в СИЗО. Об этом ТАСС сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Башкирии Олег Галин.

"По записи с камер видеонаблюдения в коридоре видно, что к нему никто не заходил, его из камеры не выводили", - сообщил Галин, отметив, что мужчина совершил самоубийство, находясь в камере следственного изолятора.

По его словам, сегодня мужчина находился в камере один. Члены ОНК посещали военнослужащего 11 августа, у него не было жалоб на режим содержания, добавил собеседник агентства.

Днем 2 августа военнослужащий, которого везли на судебно-психиатрическую экспертизу, смог сбежать и угрожал взорвать гранату на трассе в Уфе. Мужчина сдался правоохранительным органам после разговора с главой Башкирии Радием Хабировым, который прибыл на место. 4 августа мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца.