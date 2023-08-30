В КЧР задержали преступника, сбежавшего из психиатрической больницы

Ахья Лепшоков был неоднократно судим за кражи

ЧЕРКЕССК, 30 августа. /ТАСС/. Полицейские в Карачаево-Черкесской Республике задержали преступника, который накануне сбежал из психиатрической больницы и был объявлен в розыск. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МВД по КЧР.

"Сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России "Карачаевский" задержали сбежавшего из психиатрической больницы пациента А. Х. Лепшокова", - рассказали в пресс-службе.

Ранее в министерстве сообщили, что житель поселка Новый Карачай Ахья Лепшоков, который ранее был неоднократно судим за кражи и находился на принудительном лечении в психиатрической больнице поселка Кубрань по решению Карачаевского городского суда, сбежал из лечебного учреждения. Правоохранители объявили его розыск.