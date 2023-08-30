В Московском регионе задержали обвиняемого в убийстве 29-летней давности под Саратовом

Все эти годы обвиняемый выдавал себя за другого человека и пользовался поддельными документами

САРАТОВ, 30 августа. /ТАСС/. Полицейские на территории Московского региона задержали обвиняемого в убийстве женщины, совершенном 29 лет назад в Саратовской области. Все эти годы фигурант выдавал себя за другого человека и пользовался поддельными документами, сообщается в Telegram-канале "МВД медиа".

"В ночь с 25 на 26 января 1994 года в селе Куриловка Новоузенского района Саратовской области была убита 34-летняя женщина. Злоумышленник скрылся. В результате оперативно-разыскных мероприятий его личность была установлена. Вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - приводятся слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Мужчина 29 лет находился в федеральном розыске. Выяснилось, что все эти годы он выдавал себя за другого человека и пользовался поддельными документами. На территории Московского региона фигуранта задержали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Москвы и Саратовской области. Обвиняемого доставят в следственные органы.