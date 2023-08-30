В Калмыкии восстановили водоснабжение поселка после аварии

В пресс-службе администрации республиканского центра региона сообщили, что специалисты устранили неисправность задвижки диаметром 400 мм

ЭЛИСТА, 30 августа. /ТАСС/. Водоснабжение в южном пригороде Элисты - поселке Аршан, нарушенное из-за аварии на водоводе, полностью восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба администрации республиканского центра Калмыкии.

"Бригады "Элиставодоканала" устранили неисправность задвижки диаметром 400 мм на РЧВ "Южный". В настоящее время вода в поселок Аршан подается в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на резервуаре чистой воды (РЧВ) "Южный" вышла из строя задвижка диаметром 400 мм, вследствие чего была прекращена подача воды в поселок Аршан. Без централизованного водоснабжения оставались порядка 4 тыс. жителей.