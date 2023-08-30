Бывший владелец футбольного клуба "Левски" обвинил экс-премьера Болгарии в коррупции

Божков ранее выразил желание лично подтвердить свои заявления о том, что заплатил около €30 млн Борисову через посредников

СОФИЯ, 30 августа. /ТАСС/. Бывший собственник футбольного клуба "Левски" и компании "Нове холдинг", которая занималась организацией азартных игр, Васил Божков, обвиняемый прокуратурой по семи статьям Уголовного кодекса Болгарии, обвинил в коррупции лидера политической партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и бывшего премьер-министра страны Бойко Борисова, а также его помощников и получил государственную защиту. Об этом заявил журналистам адвокат Георгий Гатев.

"Правда в том, что он [Божков] и его родственники получили физическую охрану", - сообщил Гатев.

Гатев напомнил, что Божков ранее выразил желание лично подтвердить свои заявления о том, что заплатил 60 млн левов (около €30 млн) Борисову через посредников, потребовав гарантий своей безопасности. Болгарское национальное телевидение на своем сайте отмечает, что допрос Божкова в прокуратуре продолжался около 9 часов, а его подробности адвокат дать отказался, ссылаясь на подписку о неразглашении.

О коррупционном скандале в правительстве Болгарии

Три года назад прокуратура Болгарии объявила Божкова в международный розыск, обвинив его по семи статьям уголовного кодекса, в том числе и как организатора преступного сообщества. По версии прокуратуры, он, занимаясь организацией азартных игр, в том числе продажей лотерейных билетов, нанес государству ущерб в размере более 550 млн левов (около €227 млн).

Пресс-центр компании "Нове холдинг" тогда распространил официальное заявление, в котором подчеркнул, что "государственный аппарат пытается уничтожить частный бизнес и профессиональный футбольный клуб "Левски". Это произошло после того, как парламент принял законопроект об азартных играх, который запретил организацию лотерей частными компаниями и перевел этот вид бизнеса под полный контроль государства.

Во время обыска в частном музее Божкова, который продолжался восемь месяцев, было обнаружено 6,8 тыс. исторических предметов, имеющих признаки культурных ценностей. Из них в министерстве культуры были официально зарегистрированы лишь 212 артефактов, в том числе 20 ритонов - широких сосудов, выполненных в виде голов животных. Следствие предположило, что античные реликвии были приобретены у так называемых черных археологов, которые проводили незаконные раскопки.

В свою очередь Божков в заявлениях в социальных сетях много раз заявлял о коррупции среди властных структур в Болгарии, отмечая, что неоднократно передавал на нужды политиков миллионы евро, а также подчеркивал свою готовность дать свидетельские показания и представить необходимые документы.

По возвращении в Болгарию 25 августа Божков был арестован, апелляция адвокатов на его содержание под стражей будет рассмотрена судом 5 сентября.