Количество пострадавших в ДТП под Красноярском выросло до шести

Сотрудники МЧС деблокировали пострадавших из легкового автомобиля и передали врачам

КРАСНОЯРСК, 30 августа. Шесть человек пострадали после ДТП с участием грузового и легкового автомобиля под Красноярском. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Водитель грузового автомобиля, двигаясь по серпантину из города Красноярска в сторону Дивногорска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным легковым автомобилем. <…> В результате ДТП пострадали 6 человек, из них 5 человек госпитализированы в Дивногорскую межрайонную больницу.", - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС деблокировали пострадавших из легкового автомобиля и передали врачам.

Днем 30 августа на 23 км трассы Р-257 "Енисей" водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение с легковым автомобилем. Первоначально было пять пострадавших. В том числе полуторагодовалая девочка.