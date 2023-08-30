В Приморье из-за наводнений 96 человек обратились за медпомощью

В Минздраве сообщили, что медики вакцинируют местных жителей, чтобы избежать распространения инфекций

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. В Приморье 96 человек обращались к врачам за помощью в подтопленных из-за наводнений населенных пунктах. Из них шести потребовалась госпитализация, позже все пострадавшие были выписаны, говорится в Telegram-канале Минздрава России.

"По данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, в подтопленных селах зарегистрировано 96 обращений за медицинской помощью: из них 6 человек были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. В настоящий момент они уже выписаны. Остальным 88 пострадавшим была оказана амбулаторная помощь", - говорится в сообщении.

По данным судебно-медицинской экспертизы, в результате наводнения погибли два ребенка, добавили в Минздраве.

При этом в Минздраве отметили, что медицинские организации региона продолжают работать штатно. В министерстве добавили, что за минувшие сутки пострадал один объект здравоохранения - Артемовская детская больница. При этом эвакуация пациентов и медицинского персонала не потребовалась, учреждение работает штатно.

Медики вакцинируют местных жителей, чтобы избежать распространения инфекций. Задействованы 39 бригад и 73 медицинских работника. Медики также круглосуточно дежурят во временных убежищах. В 23 убежищах разместили 718 человек, из них 42 - дети.

Сильные дожди в Приморье продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.