В Ульяновской области арестовали депутата городской думы по делу о взятке

Сергея Гулькина заключили под стражу на два месяца

УЛЬЯНОВСК, 30 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ульяновска арестовал на два месяца депутата Ульяновской городской думы Сергея Гулькина, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца по 28 октября включительно. [Принято решение] содержать обвиняемого Гулькина Сергея Викторовича под стражей в ФКУ СИЗО-1 УФСИН Ульяновской области", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе суда, дело в отношении Гулькина возбуждено по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничестве во взяточничестве).

Ранее о задержании Гулькина сообщил депутат Госдумы Алексей Куринный. В следственном управлении СК РФ по региону сообщили о возбуждении дела в отношении депутата Ульяновской городской думы и депутата совета депутатов одного из муниципальных образований. По данным следствия, с декабря 2020 по январь 2023 года подозреваемые систематически получали от предпринимателя для передачи взятки за непроведение проверок надзорным органом. Их общая сумма превысила 1 млн рублей.