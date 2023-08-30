В Ивановской области возбудили уголовное дело после гибели более 9 тыс. экземпляров рыб

Исследования филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по региону показали, что в реке превышены нормативы концентрации загрязняющих веществ

ТАСС, 30 августа. Уголовное дело о загрязнении вод возбуждено после гибели 9 тыс. экземпляров рыб на реке Уводь в Ивановской области. Превышение концентрации загрязняющих веществ в водоеме зафиксированы по семи показателям, сообщила ТАСС старший помощник волжского межрегионального природоохранного прокурора по связям со СМИ и общественными организациями Мария Едрышева.

"По материалам проверки природоохранной прокуратуры, проведенной в июне этого года, муниципальным отделом МВД РФ "Ивановский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод)", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, исследования филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по Ивановской области показали, что в реке превышены нормативы концентрации загрязняющих веществ. "Превышения зафиксированы по семи показателям: биохимическому потреблению кислорода, железу, меди, нитрит-иону, фосфат-иону, цинку, марганцу", - сказала она.

Ранее сообщалось, в июне в реке Уводь на территории Ивановского, Лежневского и Савинского районов была зафиксирована массовая гибель рыбы, преимущественно леща, судака, плотвы, щуки и налима. Всего погибло более 9 тыс. экземпляров. Ущерб рыбным запасам региона составил свыше 14 млн рублей.