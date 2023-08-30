В Кемеровской области нашли пропавшую 14-летнюю девушку

Девушка самостоятельно вернулась домой

КЕМЕРОВО, 30 августа. /ТАСС/. Четырнадцатилетняя девушка, которую с 26 августа разыскивали в разъезде Новый Исток Промышленного района Кемеровской области, самостоятельно вернулась домой. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по Кемеровской области Кристина Иванова.

"30 августа несовершеннолетняя самостоятельно вернулась домой", - сказала она.

Ранее несовершеннолетняя ушла из дома, в котором проживает с семьей. В правоохранительные органы с заявлением обратилась ее мать. В результате было возбуждено уголовное дело.