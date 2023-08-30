В Ишимбае возбудили дело после взрыва газа в квартире дома

В результате происшествия госпитализировали одного человека

ТАСС, 30 августа. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело после взрыва газа в квартире дома на улице Советской в Ишимбае, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по республике.

"В Ишимбае возбуждено уголовное дело по факту взрыва бытового газа в многоквартирном доме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей).

Взрыв бытового газа произошел в одной из квартир жилого двухподъездного многоквартирного дома на улице Советской города Ишимбай вечером 30 августа. В результате мужчина получил ожоги и был госпитализирован, также повреждена конструкция дома. Устанавливаются причины возгорания, также начата проверка полноты и качества оказываемых услуг по текущему содержанию и ремонту газопровода дома и соблюдения правил противопожарной безопасности.

По данным ГУ МЧС по республике, в доме разрушена несущая стена. Жильцы эвакуированы и будут размещены в развернутом на базе гостиницы пункте временного размещения. На месте происшествия планируется заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Прокуратура республики начала проверку по факту инцидента.