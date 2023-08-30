На юго-востоке Москвы иномарка сбила двух пешеходов

Движение в районе ДТП в сторону области затруднено

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Водитель иномарки на юго-востоке Москвы сбил пешеходов. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

В пресс-службе ГУ МВД России ТАСС информацию подтвердили. "По предварительным данным, водитель иномарки на Люблинской улице не справился с управлением и совершил наезд на двух пешеходов", - сообщили в столичной полиции.

"Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. Пострадавшие госпитализированы", - сообщили в пресс-службе.

По данным департамента транспорта Москвы, движение в районе ДТП в сторону области затруднено.