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Военная операция на Украине

Пушилин: ВСУ выпустили за день более 200 боеприпасов по жилым районам ДНР

Повреждены 24 домостроения и 10 объектов гражданской инфраструктуры

ДОНЕЦК, 30 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за день выпустили по жилым районам Донецкой Народной Республики (ДНР) более 200 боеприпасов. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

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"Еще один день ожесточенных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований пережили сегодня мирные города республики, по которым противник выпустил 204 боеприпаса: авиаракеты AMG-88 Harm, ударные БПЛА, реактивная артиллерия калибром 122 мм, ствольная артиллерия калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа", - написал в Telegram-канале Пушилин.

Повреждены 24 домостроения в Киевском, Ворошиловском, Кировском, Петровском, Буденновском районах столицы региона, Светлодарске и Еленовке. Также повреждены 10 объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее в ДНР сообщили о гибели одного человека под Горловкой и еще одного в Макеевке, а также ранении 13 мирных жителей под обстрелами со стороны ВСУ в Донецке и Светлодарске. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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