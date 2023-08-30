Пушилин: ВСУ выпустили за день более 200 боеприпасов по жилым районам ДНР

Повреждены 24 домостроения и 10 объектов гражданской инфраструктуры

ДОНЕЦК, 30 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за день выпустили по жилым районам Донецкой Народной Республики (ДНР) более 200 боеприпасов. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

"Еще один день ожесточенных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований пережили сегодня мирные города республики, по которым противник выпустил 204 боеприпаса: авиаракеты AMG-88 Harm, ударные БПЛА, реактивная артиллерия калибром 122 мм, ствольная артиллерия калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа", - написал в Telegram-канале Пушилин.

Повреждены 24 домостроения в Киевском, Ворошиловском, Кировском, Петровском, Буденновском районах столицы региона, Светлодарске и Еленовке. Также повреждены 10 объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее в ДНР сообщили о гибели одного человека под Горловкой и еще одного в Макеевке, а также ранении 13 мирных жителей под обстрелами со стороны ВСУ в Донецке и Светлодарске.