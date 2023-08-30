В Ижевске в ДТП с троллейбусом пострадали три человека

Среди них есть ребенок

ТАСС, 30 августа. Три человека, включая маленького ребенка, пострадали в ДТП с троллейбусом в Ижевске. Об этом сообщили в УГИБДД МВД по Удмуртии.

"30 августа около 18:00 (17:00 мск) напротив д. 7Б по ул. 30 лет Победы г. Ижевска водитель автомобиля Skoda Fabia - женщина 1993 года рождения - при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу троллейбусу под управлением мужчины 1970 года рождения. В результате ДТП водителю автомобиля Skoda Fabia и несовершеннолетнему пассажиру 2021 года [рождения], а также женщине 1981 года рождения, находившейся в троллейбусе, оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.