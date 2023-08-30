В КЧР возбудили дело в отношении полицейских за фальсификацию улик

По данным следствия, сотрудники МВД остановили машину под управлением мужчины, применили в отношении него физическое насилие, положили ему в карман несколько патронов, а в салон автомобиля - охотничье ружье

ЧЕРКЕССК, 30 августа. /ТАСС/. Следователи в Карачаево-Черкесии (КЧР) возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции за фальсификацию доказательств в деле местного жителя по незаконному обороту оружия. Двое подозреваемых арестованы, сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по КЧР.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике по материалам УФСБ России по КЧР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - рассказали в управлении.

По данным следствия, несколько сотрудников МВД по КЧР, остановив автомобиль под управлением мужчины, применили в отношении него физическое насилие, после чего положили ему в карман несколько патронов, а в салон автомобиля - охотничье ружье. После этого вызвали следственно-оперативную группу, зафиксировавшую факт наличия ограниченных в обороте предметов, сфальсифицировали материалы уголовного дела.

В настоящий момент по подозрению в совершении преступления задержаны двое сотрудников полиции, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

В МВД по КЧР отметили, что в настоящее время предполагаемый подозреваемый в противоправных действиях - сотрудник ЦПЭ республиканского МВД - отстранен от выполнения служебных обязанностей. "При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители - привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Также на возможную причастность к противоправному деянию проверяется и будет дана соответствующая правовая оценка бывшему сотруднику ОВД, на момент указанных событий являвшегося руководителем вышеуказанного должностного лица", - сообщили в пресс-службе.