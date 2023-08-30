30 августа, 19:15,
обновлено 30 августа, 19:21
Военная операция на Украине

Над Брянской областью сбили два беспилотника самолетного типа

Пострадавших нет

ТАСС, 30 августа. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Брянской областью два беспилотных летательных аппарата самолетного типа (БПЛА), пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Силами ПВО Министерства обороны РФ была пресечена атака украинских террористов. Над Брянским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал в своем Telegram-канале губернатор.

На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил глава региона.

Ранее Богомаз сообщал, что с начала среды в Брянской области были сбиты семь БПЛА разных типов. 

Теги:
РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
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