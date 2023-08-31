30 августа, 21:19,
обновлено 30 августа, 22:02

В Москве на Ярославском шоссе перевернулся грузовик

Пострадал водитель

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Грузовик врезался в ограждение на Ярославском шоссе в Москве и перевернулся, водитель пострадал. Движение затруднено, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"На 143-м км Ярославского шоссе в районе МКАД грузовик с песком совершил наезд на ограждение, в результате чего перевернулся. Водитель получил травмы", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время две полосы перекрыты для движения.  "Водителю была оказана медицинская помощь, госпитализация ему не потребовалась", - добавил представитель экстренных служб. Со своей стороны в пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что пострадавших в ДТП нет.

В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что на месте работают оперативные службы города. "Движение в районе происшествия осуществляется через дублер", - говорится в сообщении. 

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