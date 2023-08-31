В Петербурге произошел пожар в хозяйственной постройке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Возгорание произошло в хозяйственной постройке на юге Санкт-Петербурга, спасатели работают по повышенному рангу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.
"Происходит горение в хозяйственной постройке размером 20 на 20 м, площадь уточняется. Пожарные работают по дополнительному номеру [сложности] 1-БИС", - сообщили в ведомстве.
По уточненным данным, горит хозпостройка, а также строительные бытовки на общей площади 250 кв. м.
Информация о пожаре по адресу: Пушкинский район, Школьная улица, дом 153, поступила в 00:01 мск 31 августа. Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвуют 30 человек и 6 единиц техники.