30 августа, 23:22

В двух районах Приморья количество осадков за два дня превысило месячную норму

Речь идет о Рудной Пристани Дальнегорского городского округа и поселке Ольга

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Количество осадков, которые выпали в Приморском крае за последние двое суток, превысило месячную норму еще в двух муниципальных образованиях, сообщил ТАСС ведущий специалист Приморского гидрометцентра Виктор Чулков.

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"За последние два дня превышение месячной нормы осадков зафиксировано также в Рудной Пристани Дальнегорского городского округа, где выпало 128 мм осадков, или 102% нормы. В поселке Ольга Ольгинского муниципального округа зафиксировано 145 мм осадков, что составляет 105% нормы", - рассказал Чулков.

Также, по его словам, более половины месячной нормы осадков выпало в Находке, Лазовском, Ханкайском, Кавалеровском и Тернейском муниципальных округах.

Накануне ведомство сообщало о превышении месячной нормы осадков во Владивостоке и Хасанском муниципальном округе, где выпало 182 мм и 206 мм соответственно.

Дожди в Приморье продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за осадков повреждены более 5 тыс. домовладений. Урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей. 

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