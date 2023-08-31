В Саратове в ДТП с пассажирским автобусом погиб один человек

Еще 10 человек пострадали

САРАТОВ, 31 августа. /ТАСС/. Пассажирский автобус и фура столкнулись в Гагаринском районе Саратова, в результате 1 человек погиб и 10 пострадали. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

"По предварительным данным, в 01:43 (00:43 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Гагаринском районе вблизи поворота на село Пудовкино произошло столкновение пассажирского автобуса Москва - Махачкала и фуры Mercedes. В результате ДТП из автобуса 1 человек погиб и 10 пострадали. Сейчас пострадавшим на месте ДТП оказывается медицинская помощь", - написал Юрин.

По его словам, ликвидацией последствий на месте ДТП занимается начальник службы спасения Саратовской области Никита Зрада.

Как сообщили в управлении ГИБДД по региону, Mercedes-Benz в пути следования наехал на стоящий автобус Neoplan. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.