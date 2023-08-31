В Приморье количество отрезанных от дорог населенных пунктов выросло до 42

В крае остаются подтопленными 32 многоквартирных дома

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Число отрезанных от дорожного сообщения из-за паводка населенных пунктов в Приморском крае выросло с 29 до 42 менее чем за сутки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства по делам ГО и ЧС.

"В 8 муниципальных образованиях отрезаны 42 населенных пункта. Речь о селах в Ольгинском, Красноармейском, Лазовском, Партизанском, Хасанском и Хорольском муниципальных округах, Уссурийске и Надеждинском районе. Всего подтоплено 32 участка дорог", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, на территории 19 муниципальных образований Приморья остаются подтопленными 159 жилых домов, из которых 32 многоквартирные. Всего в подтопленных домах проживают 339 взрослых и 64 ребенка. Подтопленными также остаются 1 189 придомовых территорий. Лодочные переправы работают в Дальнереченском, Красноармейском и Хасанском округах, а также в Уссурийске.

За последние два дня превышение месячной нормы осадков зафиксировано в Дальнегорском городском округе и в Ольгинском муниципальном округе. Ранее месячная норма выпавших дождей была превышена во Владивостоке и Хасанском округе.

Дожди в Приморье продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за осадков повреждены более 5 тыс. домовладений. Урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.