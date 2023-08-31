В Приморском крае водность рек превысила норму в 4-8 раз

За последние два дня превышение месячной нормы осадков зафиксировано в Дальнегорском городском округе и в Ольгинском муниципальном округе

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Водность большинства рек в Приморском крае превышена в 3-4 раза, а рек на юге и западе края - в 8 раз. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства по делам ГО и ЧС региона. Ожидается увеличение глубины подтопления территорий.

"Наиболее интенсивные подъемы отмечались на реках западных и южных районов края преимущественно до 0,5 м за сутки, на отдельных участках рек западных районов - до 1,5 м. На притоках реки Раздольная в Уссурийском районе, на малых реках Хасанского района уровень воды поднялся на 1,8-4 м. Водность рек увеличивается и преимущественно превышает норму в 3-4,4 раза, на реках южных и западных районов до 8 раз", - сообщили в ведомстве.

Согласно оперативному прогнозу, в ближайшие сутки на большинстве рек края продолжится подъем воды дождевых паводков. Ожидаемый подъем уровня воды составит 0,5-1,4 м. А при значительной интенсивности дождя на реках восточного побережья и в верховьях рек центральных районов края возможны резкие подъемы воды до 2,5 м. Увеличится глубина затопления территорий.

За последние два дня превышение месячной нормы осадков зафиксировано в Дальнегорском городском округе и в Ольгинском муниципальном округе. Ранее норма выпавших дождей была превышена во Владивостоке и в Хасанском округе.

Сильные дожди в Приморье продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.